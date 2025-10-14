Екатеринбуржец потерял 3 млн рублей при попытке купить по интернету два «Лексуса»

Житель Екатеринбурга потерял свыше трех миллионов рублей при попытке приобрести автомобили «Лексус» онлайн у незнакомых людей.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, в июне мужчина оставил заявку на покупку «Лексуса» в одном из телеграм-каналов, предлагающих подбор авто из-за рубежа «Под ключ».

Вскоре ему написал неизвестный, который предложил продолжить общение в мессенджере WhatsApp. Он прислал покупателю копию договора с неким ООО на перевозку машины из Европы. Для подтверждения заказа пострадавший внес депозит в размере 365 399 рублей на указанный в сообщении счет.

Затем потерпевший решил купить еще одну машину, для супруги, также оплатив депозит в размере 755 000 рублей и дополнительно часть суммы за оба автомобиля. После очередного перевода ему неожиданно сообщили о блокировке счетов. Для продолжения сделки с потерпевшего потребовали дополнительную оплату.

Тогда заявитель направил претензию в представительство компании, от лица которой с ним «заключались» договоры. Однако в компании ему сообщили, что никто из их менеджеров с ним не работал, и мужчина стал жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона 180 тысяч 999 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

