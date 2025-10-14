Богословский алюминиевый завод заплатил 8,5 млн рублей за вредные выбросы

8,5 млн рублей заплатил в бюджет Богословский алюминиевый завод в счет компенсации своих вредных выбросов. Инспекторы Росприроднадзора посетили предприятие и выяснили, что в расчетах завода не были отражены некоторые загрязняющие вещества, входящие в состав выбросов. Надзорное ведомство направило компании предписание с требованием подать уточненную декларацию и доплатить недостающую сумму.

По данным Росприроднадзора, в сентябре 2025 года «РУСАЛ Урал» выполнил предписание и перечислил в бюджет свыше 8,5 миллиона рублей.

Напомним, что в 2024 году Росприроднадзор также выявлял нарушения на площадках «РУСАЛ Урала» в Свердловской области – на Богословском и Уральском алюминиевых заводах. Проверка зафиксировала превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воде и почве, наличие несанкционированных свалок, а также несоблюдение условий разрешений на выбросы в атмосферу и искажение отчетных данных об источниках загрязнений.

Краснотурьинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube