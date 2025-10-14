На Урале работающих на производстве становится меньше, на стройках – больше

По итогам первого полугодия в Уральском федеральном округе снизилась среднесписочная численность людей, работающих на производстве, но при этом возросло количество строителей.

Об этом рассказала на пресс-конференции руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н. Ольга Козлова.

По ее словам, число занятых в обрабатывающих производствах в УрФО за год снизилось на 23,8 тысячи человек. Наиболее ярко эта тенденция выражена в Свердловской и Челябинской областях – 11,7 и 6,3 тысячи человек. Также снизилось число занятых в сфере информации и связи, добывающей промышленности, здравоохранения, административной деятельности.

При этом выросла численность уральцев, работающих в строительстве, особенно в Свердловской области (+6 тысяч человек) и ЯНАО (+10,7 тысячи человек). Во втором квартале также росло число людей, занятых в операциях с недвижимостью, что означает, по мнению Ольги Козловой, что рынок жилья на Урале все-таки жив.

Екатеринбург, Елена Владимирова

