В гимназии Екатеринбурга открыли энергокласс для профориентации школьников (ФОТО)

В гимназии Екатеринбурга открылся энергокласс филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала. Ребята будут углубленно изучать физику, математику, информатику и выполнять задания по актуальным для отрасли темам. Основная задача проекта – профориентация и подготовка старшеклассников к поступлению на целевое обучение по востребованным в Группе «Россети» специальностям.

Ученики познакомятся с основами энергетики и электробезопасности, посетят действующие энергообъекты, смогут принять участие в отраслевых олимпиадах и конкурсах. Уроки будут проводить эксперты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала и преподаватель гимназии. Дополнительная подготовка поможет ребятам при поступлении в вузы и ссузы по инженерным специальностям.

Еще один профориентационный проект на протяжении нескольких лет успешно реализуется компанией «Россети Урал». В Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае работают 18 энергокружков. В этом году углубленную подготовку по профильным предметам проходят более 300 школьников из 11 образовательных учреждений Уральского федерального округа. Проект «Энергокружки» Группа «Россети» реализует совместно с НИУ «МЭИ». Основные его задачи – привить ребятам любовь к физике и популяризировать профессию энергетика.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube