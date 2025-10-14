В Екатеринбурге пройдет чемпионат России по дзюдо

В Екатеринбурге с 16 по 19 октября пройдет чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. На участие заявились сильнейшие представители этого вида спорта, всего – более 500 дзюдоистов из 65 регионов всех федеральных округов страны, среди которых – именитые чемпионы России, Европы и мира.

На чемпионате разыграют 14 комплектов наград в личных состязаниях, еще два – в командных. Лучшие из лучших получат денежные призы от Федерации дзюдо России и места в национальной сборной, которая представит Россию на Олимпиаде в 2028 году.

«Одной из самых представительных станет сборная Свердловской области, в нее вошли 65 спортсменов (30 мужчин и 35 женщин). С 2019 года команда удерживает звание сильнейшей в лично-командном зачёте среди регионов России. На грядущем чемпионате свердловчанам в очередной раз предстоит подтвердить этот статус, – отметили организаторы.

Чемпионат России торжественно откроется 16 октября в 17:00 во Дворце Дзюдо (пр. Академика Сахарова, 37б). Вход бесплатный, но по предварительной регистрации. На протяжении трех дней на ринге будут соревноваться участники в разных весовых категориях. В заключительный день, 19 октября, состоится смешанный командный турнир в формате стенка на стенку, участие в котором примут сборные федеральных округов.

Отметим, что в Свердловской области работает больше 40 спортивных школ с отделениями по дзюдо, этому боевому виду искусства обучается свыше 5000 человек. Ежегодно свердловские дзюдоисты успешно принимают участие в международных и всероссийских соревнованиях, подтверждают звания кандидатов в мастера спорта и мастер спорта.

Екатеринбург, Елена Васильева

