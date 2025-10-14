«Позорище и тупость». Депутаты раскритиковали городскую службу автопарковок за внешний вид пунктов охраны

Екатеринбургские депутаты заинтересовались финансовой деятельностью МБУ «Городская служба автопарковок». Поводом стала комичная бытовая ситуация – учреждение без согласований поставило будку охраны и биотуалет прямо под окнами многоэтажки на Большакова, 75. Это вызвало бурное возмущение жильцов, и они закидали городскую думу жалобами.

Вопрос рассматривался на заседании комиссии по экономическому развитию. Депутаты поинтересовались, кто додумался ставить на муниципальных парковках серые и невзрачные ларьки для охраны. «Это позорище, а не будки», – высказался один из избранников. И.о. директора учреждения Марина Ярулина признала, что внешний вид мобильных пунктов ни с кем не согласовывался: «Техзадание было сформировано до меня, я в должность вступила в июне». По поводу спорного расположения уличного клозета она сообщила, что биотуалет будет перенесен на другой участок.

Главный специалист учреждения Леонид Шабалин был настроен более воинственно. «У нас на Большакова, 75 достойный пункт охраны, и он соответствует всем требованиям. В чем там невзрачность, я не знаю», – заявил он с вызовом. Дискуссия быстро перешла на повышенные тона. Когда члены комиссии стали спрашивать о финансовом плане МБУ, Шабалин перебивал их и пытался убедить, что учреждение никому не обязано отчитываться. В конце концов, Марина Ярулина проговорилась, что в «Городской службе автопарковок» уволена бухгалтер «за нехорошую деятельность», поэтому на подготовку отчета для думы потребуется время.

Тут лопнуло терпение у депутата Игоря Володина. «У горожан вообще много вопросов к муниципальным парковкам, особенно на Уралмаше. Платные стоянки ставят рядом с магазинами и социальными объектами. Возле ДК Лаврова теперь муниципальная парковка. На праздники приезжают ветераны, а с них требуют оплату за парковку. Это тупость какая-то! Никаких льгот не предусмотрено», – выступил Володин.

В итоге комиссия протокольно отметила еще раз заслушать доклад «Городской службы автопарковок» на следующем заседании. В случае если руководство учреждения будет отлынивать, депутаты пригрозили выездными проверками на муниципальных парковках.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

