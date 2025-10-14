Уровень заболеваемости ОРВИ превысил многолетние показатели

За прошлую неделю в Свердловской области было зарегистрировано 29 тысяч случаев заболевания острыми респираторами инфекциями. Как сообщили в Роспотребнадзоре, это на 9% ниже предыдущей недели, но уже на 9% выше среднего многолетнего уровня. 57% заболевших – дети.

Среди возбудителей инфекции доминирует риновирус. Также обнаружены вирусы парагриппа, covid-19, аденовирусы и другие. Врачи предупреждают: при появлении любых признаков болезни надо остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube