Вторник, 14 октября 2025, 13:41 мск

Уровень заболеваемости ОРВИ превысил многолетние показатели

За прошлую неделю в Свердловской области было зарегистрировано 29 тысяч случаев заболевания острыми респираторами инфекциями. Как сообщили в Роспотребнадзоре, это на 9% ниже предыдущей недели, но уже на 9% выше среднего многолетнего уровня. 57% заболевших – дети.

Среди возбудителей инфекции доминирует риновирус. Также обнаружены вирусы парагриппа, covid-19, аденовирусы и другие. Врачи предупреждают: при появлении любых признаков болезни надо остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Екатеринбург, Елена Владимирова

