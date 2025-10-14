В Екатеринбурге установили новую мемориальную доску Владиславу Крапивину

Сегодня в Екатеринбурге открылась мемориальная доска выдающемуся детскому писателю Владиславу Крапивину. Она расположена по адресу: ул. Мира, д. 44 – именно здесь почти 30 лет работал писатель и 40 лет базировался легендарный отряд «Каравелла».

«Мы с гордостью храним память о знаменитом Командоре – в Екатеринбурге в его честь открыты еще две мемориальных доски, названа Свердловская областная библиотека для детей и молодежи, а также улица в Верх-Исетском районе», – написал в телеграм-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, Владислав Крапивин окончил факультет журналистики Уральского государственного университета, а после этого работал в газете «Вечерний Свердловск» и журнале «Уральский следопыт». В последнем впервые был опубликован его рассказ. В 1964 году он стал членом Союза писателей СССР, а в 1970-1980-е годы входил в редколлегии журналов «Пионер» и «Уральский следопыт». За время литературной деятельности Владислав Крапивин выпустил около 200 книг, переведенных более чем на 30 языков. Писатель скончался в Екатеринбурге, в ОКБ № 1 рано утром 1 сентября 2020 года, в возрасте 81 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

