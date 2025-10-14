В Екатеринбурге появятся камеры с системой распознавания лиц

В 2026 году камеры уличного видеонаблюдения Екатеринбурга будут подключены к интеллектуальной системе распознавания лиц. Об этом сообщил председатель городского комитета административных органов Евгений Клюжин на совместном заседании профильных комиссий Екатеринбургской думы.

«Правительство Свердловской области разрабатывает техническое задание для подключения видеокамер к системе ИИ для распознавания лиц. По Екатеринбургу запланировано подключить более тысячи камер, которые отвечают техническим характеристикам. Мы надеемся, что в следующем году область запустит данный проект», – сообщил чиновник.

Клюжин отметил, что начиная с 2024 года в Екатеринбурге стали устанавливать «умные» камеры с возможностью подключения в будущем к системе искусственного интеллекта.

