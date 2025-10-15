Премию имени Крапивина получили писатели из Москвы, Петербурга, Архангельска и Краснодара

В Екатеринбурге состоялась церемония вручения Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. Она вручается с 2006 года в четырех номинациях: «Выбор Командора», «Выбор детского жюри», «Выбор литературного совета» и «Выбор профессионального жюри».

Как сообщили в ДИПе, в первой номинации победу одержала Ольга Семеновская из Москвы с произведением «Затерянные в лесу», во второй – Екатерина Шелеметьева из Санкт-Петербурга с книгой «Супер-нога Вари Семечкиной», в третьей номинации победила Анна Музыкантова из Архангельска с произведением «Наш семейный зоопарк», а Максим Стрельцов из Краснодара получил награду в номинации «Выбор профессионального жюри» за книгу «Сын мой».

Всего в этом году на конкурс было подано 183 произведения от 186 авторов из России, Беларуси, Армении, Литвы, Германии, Израиля, Италии, Финляндии, Франции и Чили. В шорт-лист вошли восемь финалистов из России.

Екатеринбург, Елена Владимирова

