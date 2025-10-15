Воры украли из богатых коттеджей часы, золото, самокаты, алкоголь и фен «Дайсон» (ФОТО)

Екатеринбургские полицейские задержали шайку из пяти человек, которые грабили богатые коттеджи в Екатеринбурге и Челябинской области. Всего установлено 9 эпизодов, общая сумма ущерба – более 20 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, воры проникали в дома «путем отжатия пластиковых окон или дверей». В большинстве случаев они забирали исключительно ювелирные изделия – дорогие часы элитных марок и золотые украшения с драгоценными камнями. Однако у некоторых заявителей пропали также электросамокаты, дорогой алкоголь и даже фен «Дайсон».

Похитители старались соблюдать меры конспирации: подходили к домам в основном со стороны леса, чтобы скрыть свой транспорт, использовали для маскировки балаклавы и перчатки, совершали преступления максимально быстро, чтобы успеть скрыться до прибытия охраны, если сработает сигнализация.

В начале октября подозреваемые были задержаны. Среди них оказались жители Екатеринбурга и Сургута. Некоторые из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

