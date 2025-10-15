На симптомы простуды можно будет пожаловаться онлайн

Россияне смогут жаловаться на симптомы вируса онлайн: НИИ гриппа создал портал «ОРВИ-Инфо», где любой совершеннолетний сможет рассказать, как себя чувствует во время болезни. Так ученые-вирусологи будут получать больше актуальной информации о циркулирующих в сезоне вирусах и их осложнениях.
«Зарегистрированным участникам еженедельно будут отправляться сообщения в телеграм или по электронной почте со ссылкой на краткий опрос о случае респираторной инфекции и ее симптомах», – рассказали в НИИ гриппа.
Там уточнили, что участникам онлайн-исследования дадут скидки на препараты для лечения ОРВИ.
Екатеринбург, Елена Сычева
