На симптомы простуды можно будет пожаловаться онлайн

Россияне смогут жаловаться на симптомы вируса онлайн: НИИ гриппа создал портал «ОРВИ-Инфо», где любой совершеннолетний сможет рассказать, как себя чувствует во время болезни. Так ученые-вирусологи будут получать больше актуальной информации о циркулирующих в сезоне вирусах и их осложнениях.

«Зарегистрированным участникам еженедельно будут отправляться сообщения в телеграм или по электронной почте со ссылкой на краткий опрос о случае респираторной инфекции и ее симптомах», – рассказали в НИИ гриппа.

Там уточнили, что участникам онлайн-исследования дадут скидки на препараты для лечения ОРВИ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube