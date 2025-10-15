ГК «КОРТРОС» лидирует по объемам продаж жилья в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с начала года было продано 14 787 квартир в новостройках. По данным сервиса bnmap.pro, лидирует по объемам продаж жилья ГК «Кортрос», на счету которой 1351 сделка. На втором месте «Страна Девелопмент» (897), на третьем – TEN (827).

На проекты «Кортроса» пришлось 9,1% спроса, отмечается в аналитическом отчете. Основная часть сделок девелопера прошла в кварталах «Спутник-1» и «Первый Академ» – 543 и 450 квартир соответственно. Средневзвешенный бюджет покупки на рынке составил 8,3 млн руб., средняя площадь – 50 кв. м. Особенно высоким спросом пользуются небольшие квартиры – площадью от 36 до 40 кв. м и стоимостью 5-6 млн руб.

«Наши покупатели – преимущественно семьи с детьми. Среди них как молодые пары, которые приобретают свое первое жилье, так и семьи, планирующие расширение. Поэтому в равной степени востребованы как функциональные компактные квартиры, так и просторные семейные форматы. Большой интерес сохраняют и наши спецпредложения, разработанные с учетом реальных потребностей покупателей. Среди способов покупки традиционно лидирует семейная ипотека. При этом особенно заметный рост мы видим по рыночной ипотеке – благодаря действительно лояльным условиям, которые мы предлагаем на рынке», – отмечает Нина Голубцова, заместитель генерального директора АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Новые кварталы ГК «КОРТРОС» – часть комплексной застройки Академического района. В «Спутнике-1» уже работает школа, рядом взрослая поликлиника, музыкальная школа, кольцо трамвайной линии. «Первый Академ» находится на въезде в Академический рядом с Юго-Западным лесопарком и крупным торговым центром. Для этого квартала застройщик подготовил проектную документацию школьного комплекса.

Проект КОТ «Академический» ГК «Кортрос» развивает с 2005 года, всего здесь построено 2,5 млн кв. м жилья, 15 детских садов, 6 школ, станция скорой и медицинской помощи, поликлиники для взрослых и детей, музыкальная и художественная школы, Дворец Дзюдо, Академия тенниса.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube