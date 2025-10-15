Судебные приставы отправили домой с Урала почти 1200 нелегалов

Судебные приставы Свердловской области с начала года выдворили из региона 1 176 мигрантов-нелегалов.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ФССП по Свердловской области, все отправленные домой иностранные граждане были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Помимо отправки на родину, нелегалы были оштрафованы.

Своего выдворения нелегалы ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации. Судебные приставы оформили все необходимые документы и препроводили граждан, подвергшихся выдворению, до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Екатеринбург, Елена Васильева

