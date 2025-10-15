Уборочная кампания в УрФО почти подошла к концу

Уборочная кампания в регионах Уральского федерального округа вышла на финишную прямую. Аграрии собрали более 90% зерновых, намолочено 6,2 млн тонн зерна. Практически закончена уборка картофеля, накопано 645 тыс. тонн. Также собрано 112 тыс. тонн овощей открытого грунта, неубранными остаётся порядка четверти площадей, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе уральского полпредства.

«По предварительным оценкам, этот сельскохозяйственный сезон выдался благополучным. Урожайность по всем показателям выше прошлогодней, уборочные работы идут в соответствии с графиками», – прокомментировал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Полпред добавил, что с опережением идет сев озимых культур. На текущий момент засеяно почти 100% планируемых площадей в УрФО.

Екатеринбург, Елена Васильева

