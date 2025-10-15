ЕВРАЗ потратил за три года на своих ветеранов более миллиарда рублей

ЕВРАЗ за три года направил на помощь и поддержку ветеранов своих предприятий более 1 миллиарда рублей. За эти деньги бывшие работники получили, в том числе, санаторно-курортное лечение, материальную помощь и социально-бытовое обслуживание.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа, на Урале компания заботится о 15 тысячах неработающих пенсионеров ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ Качканарского ГОКа. Ветераны получают от ЕВРАЗа ежемесячные и ежеквартальные выплаты, продуктовые наборы и подарки к праздникам и юбилейным датам. Для них проводятся концерты и выездные познавательные экскурсии, объединяющие и оздоровительные походы и сплавы. Ветераны регулярно собираются на встречи во Дворце культуры, где отмечают юбилеи подразделений и День пожилого человека, посещают действующее производство.

Компания оплачивает ветеранам приобретение и установку современных слуховых аппаратов, оказывает поддержку в проведении хирургических операций на глаза. Ежегодно порядка 450 человек бесплатно отдыхают в санаториях Урала.

Помимо прочего ветераны при содействии компании активно участвуют в городских мероприятиях – спортивных соревнованиях и эстафетах, шахматных турнирах, ведут патриотическое воспитание в подшефных школах и детских садах и реабилитационных центрах.

Волонтерская группа ЕВРАЗ НТМК регулярно оказывает помощь ветеранам – молодые металлурги моют окна, убирают квартиру, проводят небольшой ремонт, помогают чистить снег и колоть дрова тем, кто живет за городом.

В ветеранской организации ЕВРАЗ ЗСМК – 19 тысяч неработающих пенсионеров которые трудились на комбинате и горнорудном филиале. Это одна из самых больших профессиональных организаций в России такого профиля. Ветераны получают благотворительную помощь к праздникам и ежеквартальные выплаты, материальную помощь на ремонт бытовой техники, улучшение социальных условий и уголь к зиме.

Компания оказывает поддержку в лечении и реабилитации. Ежегодно порядка 450 ветеранов бесплатно отдыхают в санаториях Кузбасса и Новосибирской области. Представители организации при содействии ЕВРАЗа активно участвуют в спартакиадах и других спортивных и творческих мероприятиях. Ветеранов регулярно приглашают на юбилеи подразделений, на городские и областные мероприятия в честь Дня металлурга и других праздников.

Екатеринбург, Елена Васильева

