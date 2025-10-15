В ДТП на Сибирском тракте пострадали двое детей и двое взрослых (ФОТО)

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП, которое случилось сегодня в 07:55 на Сибирском тракте около дома № 24Б.

Как сообщили в горГАИ, водитель автомобиля Jetour проехал перекресток с Базовым переулком на желтый сигнал светофора и столкнулся с автомашиной Mitsubishi, которая поворачивала на ул. Яламова.

В результате пострадали 71-летний водитель Mitsubishi, 38-летний водитель Jetour и два его пассажира – мальчик 9 лет и девочка 11 лет. На момент ДТП дети находились на заднем пассажирском сиденье, они были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому серьезных травм удалось избежать.

В момент аварии оба водителя были трезвы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

