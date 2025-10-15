Год уральского рока откроют «Чайф», Вадим Самойлов, Сергей Бобунец и Настя Полева

Официальное открытие Года уральского рока состоится 4 февраля на сцене ККТ «Космос». Свое участие в концерте уже подтвердили Владимир Шахрин и Владимир Бегунов («Чайф»), Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), Настя Полева и Егор Белкин, Михаил Симаков («Апрельский марш»), Евгений Горенбург («Топ»). Об этом сообщила пресс-атташе концерта Светлана Толмачева.

Она добавила, что дата концерта выбрана неслучайно – это день памяти рок-поэта и переводчика Ильи Кормильцева, который ушел из жизни 4 февраля 2007 года.

4 февраля зрители в ККТ «Космос» станут свидетелями исторического события – на сцену выйдут звезды Свердловского рок-клуба. В первом отделении прозвучат их хиты в сопровождении оркестра B-A-C-H, а во втором группа «Урфин Джюс» с «дедушкой уральского рока» Александром Пантыкиным выступит с юбилейной программой, попутно принимая поздравления с 45-летием коллектива.

Екатеринбург, Елена Владимирова

