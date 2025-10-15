ФСБ перекрыла канал незаконной миграции из Азии

В Екатеринбурге оперативники УФСБ Свердловской области провели спецоперацию, в ходе которой разоблачили преступную группу организаторов незаконной миграции.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ, преступная схема действовала с 2017 года. Злоумышленники подавали в уполномоченные органы документы с заведомо ложными сведениями о целях визита, местах работы и проживания мигрантов.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 миллиона рублей.

В местах проживания и работы фигурантов уголовного дела изъяты поддельные документы, печати, техника и списки легализованных иностранных граждан. Подозреваемые арестованы, следствие продолжается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

