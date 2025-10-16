Мошенники выманили у сотрудницы банка 5 млн рублей, а у пенсионерки – 10

Только за одни сутки в Екатеринбурге было совершено еще два крупных киберпреступления. Жертвами стали ведущий специалист одного из крупных банков и пенсионерка.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, сотруднице банка позвонил «бывший коллега», предупредивший, что вскоре с ней свяжется «сотрудник ФСБ». По указанию лжечекиста женщина обналичила вклад в размере 2,3 млн рублей и перевела на указанный неизвестным «безопасный счет». Затем ее уговорили оформить еще два кредита на общую сумму 2,4 млн рублей и по аналогичной схеме перевести деньги на «нужный» счет. Когда у женщины попросили еще денег, она догадалась, что ее обманули.

Пенсионерке 1952 г.р. тоже позвонил «офицер ФСБ». Он сообщил, что от имени женщины совершаются попытки перевода денежных средств террористам, и для доказательства ее непричастности необходимо четко следовать его указаниям. Злоумышленник убедил женщину купить новый смартфон, и уже через него поддерживать связь с ним, а также с «начальником контрразведки» и еще одним «сотрудником ФСБ». Следуя указаниям злоумышленников, пенсионерка через кассу обналичила все свои сбережения в размере 10 млн рублей, на следующий день упаковала их в пакет и передала курьеру, который назвал ранее оговоренное кодовое слово «тюльпан». Пострадавшая рассказала о произошедшем сыну, который объяснил матери, что ее обманули.

Екатеринбург, Елена Владимирова

