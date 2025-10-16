российское информационное агентство 18+

Четверг, 16 октября 2025, 13:38 мск

Приставы признали успешным опыт блокировки машин должников

Судебные приставы признали удачным опыт по блокировке колес машин должников.

По данным сотрудников ведомства, блокираторы очень побуждают гасить задолженности.

«Совместно с Инженерным центром УрФУ мы реализуем пилотный проект по применению инновационных блокирующих устройств. На колеса машины должника устанавливается блокирующее устройство и должнику оставляется уведомление о необходимости оплаты задолженности по QR-коду при помощи сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств». Как показал первый опыт, это моментально действует на должника. В отношении граждан, которые просто забыли о долге, это способ напомнить о нем и предоставить возможность оперативно его оплатить», – отмечает заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области майор внутренней службы Дмитрий Шеломенцев.

Приставами в ходе рейдовых мероприятий было установлено 56 блокираторов и составлено 33 акта ареста автомашин должников по 415 исполнительных производствам. Долгов по ним накопилось на сумму в 51 миллион рублей.

Рейды проводились с 15 сентября. После погашения долга блокировка с автомобиля снимается дистанционно, отметили приставы.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

