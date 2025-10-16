Менее 10% нуждающихся молодых семей получают социальную выплату на покупку квартиры

В Екатеринбурге 249 молодых семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Но лишь малая часть из них попадает в очередь на получение социальной выплаты на покупку новой квартиры.

Как сообщила директор городского департамента жилищной политики Екатерина Галышева, молодая семья может быть признана нуждающейся, если имеет жилплощадь из расчета менее 10 кв. м на одного человека. Такие граждане могут обратиться в районную администрацию и подать заявку на участие в муниципальной программе «Доступное жилье молодым семьям», представив подтверждающие документы. Причем членам семьи также необходимо подтвердить свою платежеспособность для получения ипотечного кредита.

Депутат Михаил Вечкензин обратил внимание, что ежегодно социальную выплату на покупку квартиры в среднем получает восемь семей из Екатеринбурга, а прирост нуждающихся составляет 30 семей. То есть очередь для желающих улучшить жилищные условия может растянуться многие годы.

«Мы ограничены финансированием из бюджета. Кроме того, количество выплат зависит и от стоимости квадратного метра. Мы передаем информацию о заявках в региональный минстрой, а там формируют свой список распределения социальных выплат на всю область с учетом бюджетного финансирования. Поэтому малое количество семей из Екатеринбурга попадает в этот список», – объяснила Екатерина Галышева.

Чиновница отметила, что в 2024 году в общей сложности социальные выплаты на покупку жилья получили 15 молодых семей, в этом году их будет 19.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

