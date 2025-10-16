На Урале начал дорожать «борщевой набор»

В Свердловской области овощи из так называемого борщевого набора на прошлой неделе достигли сезонного ценового минимума, а теперь начали постепенно дорожать.

Как сообщили в Свердловскстате, за неделю картофель подорожал почти на 5% и теперь стоит в среднем 33 рубля за кило, капуста – на 5,26% (26 рублей), морковь – на 4,68% (41 рубль), лук – на 3,38% (37 рублей). Кроме того, продолжают дорожать помидоры, они стоят уже 193 рубля, и бананы – 144 руб. Также растет цена на бензин – в среднем на 1,5% за неделю. АИ-92 стоит в среднем 61,4 рубля, АИ-95 – 65,4.

Неделю назад картофель стоил в среднем 31,5 рубля, капуста – 25 рублей, морковь – 40 рублей, помидоры – 186 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

