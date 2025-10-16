Мэрия Екатеринбурга будет по-новому подсчитывать посещаемость массовых праздников

Власти Екатеринбурга собираются изменить методику подсчета посещаемости массовых мероприятий и учреждений культуры. Об этом сообщил директор профильного департамента мэрии Илья Марков, выступая перед депутатами городской думы.

«На федеральном уровне изменилась специфика подсчета посетителей массовых мероприятий. К примеру, если раньше посещаемость Дня города у нас была 500-600 тысяч человек, то в этом году полиция подтвердила цифру 120 тысяч человек. Хотя очевидно, что с учетом фестивалей и особенно открытия квартала Архангела Михаила посещаемость праздника была кратно выше. Мы думаем над новой методикой, чтобы не ориентироваться только на мнение полиции. Иначе получается, что мы не достигаем показателей муниципальной программы в 3-4 раза», – отметил Марков.

Сейчас департамент культуры вносит правки в проект программы «Развитие культуры и искусства в Екатеринбурге на 2026-2030 годы» с учетом этой дилеммы. Например, план по посещаемости библиотек в будущем году пришлось исправить: на 3,5 миллиона вместо 5,5 миллиона человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

