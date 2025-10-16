Екатеринбургские врачи спасли девочку, проглотившую 10 магнитных шариков (ФОТО)

Врачи ДГКБ № 9 Екатеринбурга спасли маленькую Ульяну, которая проглотила десяток магнитных шариков.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, шарики соединились друг с другом через стенки внутренних органов и повредили их. Цепочка из опасных предметов длиной 5 сантиметров могла привести к перитониту и гибели ребенка. К счастью, родители вовремя обратились к участковому педиатру, который направил девочку на рентген. Увидев на снимке цепочку из магнитных шариков, медики направили Ульяну в детскую городскую клиническую больницу № 9, где ее прооперировали.

«Для минимизации риска осложнений удаление инородных тел было проведено интраоперационно. В ходе вмешательства дежурная бригада врачей извлекла 10 магнитных шариков, цепочка которых в длину составила 5 сантиметров», – рассказал детский хирург ДГКБ № 9 Андрей Чукреев.

После операции девочка еще 10 дней пролежала в больнице под наблюдением врачей, а потом ее выписали.

Медики напоминают, что магнитные конструкторы и отдельные их элементы могут нести в себе смертельную опасность для детей, которые могут принять яркие шарики за конфеты и проглотить их. Два и более элемента, попадая в петли кишечника, притягиваются друг к другу, вызывая перфорацию стенок и провоцируя серьезное осложнение – перитонит.

Екатеринбург, Елена Владимирова

