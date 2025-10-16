Больше половины учреждений культуры Екатеринбурга требуют капремонта

В Екатеринбурге почти 59% учреждений культуры находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. Но у мэрии есть деньги на реконструкцию только 3-4 объектов. Об этом сообщил директор департамента культуры мэрии Илья Марков на совместном заседании комиссий по МСУ и бюджету Екатеринбургской думы.

Депутаты рассмотрели проект муниципальной программы по развитию городской культуры на ближайшие пять лет. Владимир Крицкий заметил, что к 2030 году показатель аварийности объектов снизится только до 50%. «Причем я вижу, что на четыре направления – парк Маяковского, зоопарк, музеи и библиотеки – запланировало три четверти денежных средств. А остальное будет распределено на остальные учреждения. Так откуда будут деньги на капремонт?» – возмутился депутат.

Илья Марков заявил, что на данный момент из-за аварийного состояния закрыта только детская школа искусств № 10 в Кольцово. Сейчас там идет ремонт. В 2026 году мэрия приступит к ремонту детской музыкальной школы № 13 на ЖБИ, а также начнет разработку проектно-сметной документации для восстановления ДК авиаработников в Кольцово и строительства детской школы искусств № 11 в Верх-Исетском районе. Глава департамента отметил, что нынешнее финансирование из бюджета подтверждено только на эти объекты. Всего в Екатеринбурге 65 муниципальных учреждений культуры.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

