В Екатеринбурге не будет снежного покрова до ноября

Метеорологи не прогнозируют установления снежного покрова в Екатеринбурге до конца октября. В ближайшие две недели в городе будет стоять достаточно теплая для октября погода с преобладанием плюсовых температур даже в ночное время.

«Средний Урал будет располагаться преимущественно на западной, северо-западной периферии антициклона. Соответственно, воздушные потоки на территории региона в такой конфигурации в основном западные и юго-западные. Осадки по области преимущественно в виде дождя и мокрого снега, в западных районах осадков существенно больше, чем в восточных», – сообщил синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Осенью световой день стремительно сокращается, без снежного покрова на улице становится темно уже после 17:00. Госавтоинспекция советуют пешеходам использовать светоотражающие элементы одежды для безопасности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

