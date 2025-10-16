Уралец избил мужчину, которого его сестра обвинила в убийстве кота

Житель Каменска-Уральского по имени Вячеслав осужден за причинение тяжкого вреда здоровью бывшего сожителя своей сестры.

Как сообщили в пресс-службе судов региона, в ноябре 2024 года Вячеслав получил тревожное письмо от своей сестры. Девушка поделилась с братом фотографией утопленного кота и угрозами, которые в ее адрес высказал сожитель.

Мужчина решил заступиться за сестру и назначил ее обидчику встречу. Во время разговора он так сильно избил оппонента, что тот попал в больницу. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Суд признал Вячеслава виновным и приговорил к двум годам условно.

В суде отметили, что о судьбе кота на сегодняшний день достоверно ничего неизвестно. Потерпевший утверждал, что кота он не топил и его фото девушке не отправлял. Предъявить питомца он не смог, заявив, что кот убежал из дома.

Материалы о привлечении потерпевшего к ответственности за жестокое обращение с животными в суд также не поступали.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

