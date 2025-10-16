16-летний подросток попал в ДТП на машине, которую купил тайком от родителей (ФОТО)

В Екатеринбурге на станции Сысерть попал в ДТП 16-летний подросток на «Ладе».

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, авария случилась накануне в 21:50. Юноша выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фольксвагеном».

Подростка с серьезными травмами головы и ног увезли в детскую больницу № 9.

Его отец пояснил полицейским, что сын купил машину на свои деньги, без ведома родителей. Сын отпросился погулять с друзьями; о том, что он сядет за руль, родители не знали.

Родителей привлекут к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

