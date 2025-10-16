«В самолет зашла со схватками, обманула, что карты нет», – как девушка из Таджикистана чуть не родила на борту

Пассажирка рейса U6-2861 Екатеринбург – Самарканд, которая стала свидетельницей родов на борту, рассказала подробности этой истории. Тревел-блогер Оксана Васенева сообщила, что 19-летняя беременная женщина поднималась на борт уже со схватками. «Она вообще начала обманывать, что карты нет. И села в самолет уже со схватками, но делала вид, что все норм. Потом не смогла терпеть», – рассказала блогер.

Самой Оксане выпало сидеть с 10-месячным ребенком другой пассажирки – переводчицы, помогавшей общаться роженице с бортпроводницами и медработниками, которые оказались на борту (фельдшер и врач-невролог).

Роженица оказалась гражданкой Таджикистана. Она летела в родную страну с пересадкой в Узбекистане. В итоге рожать в самолете ей все же не пришлось: командир воздушного судна передал информацию наземным службам, и по прилете в Самарканд пассажирку встретили врачи и доставили в роддом.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube