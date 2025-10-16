Зеленые горы, медные самоцветы: КХЛ показала логотип «Матча звезд» в Екатеринбурге

КХЛ представила логотип и фирменный стиль «Недели звезд хоккея – 2026», которая пройдет с 6 по 8 февраля на «УГМК Арене» в Екатеринбурге. Основными цветами выбраны зеленый, медно-рыжий и черный, которые символизируют природные богатства, промышленность и культурное наследие столицы Урала.

«Город исторически известен как центр добычи самоцветов и медных руд. Екатеринбург – родина писателя Павла Бажова, чьи сказы подарили миру уникальные образы уральских гор, малахита и мистических сил земли. На логотипе одна из главных отсылок, подчеркивающая связь с ландшафтом региона, – силуэт гор, выполненный в графической манере. Шестигранная форма символизирует огранку уральских самоцветов, прежде всего, изумруда: Свердловская область – единственный регион в России, где добываются эти драгоценные камни», – говорится в сообщении лиги. Медно-рыжий цвет также отсылает к визуальному облику «УГМК Арены».

На основе фирменного стиля «Недели звезд хоккея» будет выпущена специальная серия атрибутики, которую можно будет приобрести онлайн и офлайн в дни мероприятия на ледовой арене в Екатеринбурге. «Айдентика «Недели звезд хоккея» получилась запоминающейся и элегантной – уверен, болельщики оценят ее по достоинству», – отметил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

Главное событие хоккейного сезона 2025/2026 пройдет в новом формате: 6 февраля лучшие игроки молодежных команд сразятся за Кубок Вызова МХЛ, а 7 и 8 февраля ледовая арена примет Матч звезд КХЛ. Зрителей ждет не только хоккей, но и большая развлекательная программа с концертами и фан-зонами. Звездный уикенд открывает мастер-шоу, в котором хоккеисты соревнуются в конкурсах на скорость, точность и силу броска. А затем, разделившись на четыре команды, они сыграют в мини-турнире. Участников звездного матча выбирают в несколько этапов: через голосование болельщиков, СМИ и самой Лиги.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube