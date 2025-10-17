На вокзале задержали с наркотиками беременную мать четверых детей

На вокзале в Серове транспортные полицейские задержали 27-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном приобретении наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по УрФО, в кармане женщины нашли пакет с белым порошком. Экспертиза показала, что это N-метилэфедрон массой 1,78 грамма.

Женщина сообщила, что иногда употребляет наркотики. Этот порошок она заказала онлайн, забрала из тайника в Краснотурьинске и поехала домой.

У подозреваемой четверо детей в возрасте от 2 до 10 лет, сейчас она беременна пятым. Ранее она дважды привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков. До суда женщина останется под подпиской о невыезде.

Серов, Елена Владимирова

