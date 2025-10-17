В Екатеринбург на чемпионат России по дзюдо съехались больше 500 лучших спортсменов страны

В Екатеринбурге состоялось открытие чемпионата России по дзюдо среди мужчин и женщин. Церемония прошла во Дворце дзюдо. На протяжении четырех дней разыграют 14 комплектов наград в личных состязаниях, 2 – в командных. Победители получат 11 млн рублей от Федерации дзюдо России и места в сборной, которая представит страну на Олимпиаде в 2028 году. Всего на татами сразятся более 500 лучших дзюдоистов из 65 регионов страны.

Сразу после церемонии открытия чемпионата начались соревнования, в которых медали разыграли мужчины в категориях до 60, 66 и 73 килограммов, а также женщины в дивизионах до и свыше 78 килограммов. В пятницу, 17 октября, в борьбу вступят дзюдоисты в весах до 81 и 90 килограммов, а также спортсменки в категориях до 63 и 70 килограммов. А в субботу, 18 октября, программу турнира продолжат поединки в дивизионах до и свыше 100 килограммов у мужчин, а также до 48, 52 и 57 килограммов у женщин. В заключительный день Fonbet Чемпионата России, 19 октября, состоится смешанный командный турнир в формате «стенка на стенку», участие в котором примут сборные федеральных округов.

«Чемпионат России по дзюдо всегда проходит по высочайшим требованиям, и Федерация России гордится тем, что наши соревнования соответствуют мировому уровню. Площадка в Екатеринбурге, Дворец дзюдо, идеально подходит. В очередной раз нас ждут соревнования на высоком уровне», – прокомментировали спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

Самой многочисленной на чемпионате стала команда Свердловской области: в нее вошли 65 спортсменов – 30 мужчин и 35 женщин. Свердловские дзюдоисты несколько лет удерживают звание сильнейшей команды в лично-командном зачёте среди регионов России, в планах – подтвердить этот статус на чемпионате в Екатеринбурге.

«Событие значимое не только для Свердловской области, но и для всего российского дзюдо. От свердловских спортсменов, как и раньше, ждут высоких результатов. А мы ждем от чемпионата ярких лидеров, которые в дальнейшем засверкают на международной арене. И они уже набираются. Дзюдо – президентский вид спорта. Это огромный стимул для развития», – отметил президент Федерации дзюдо Свердловской области Сергей Воробьев.

По итогам первого соревновательного дня чемпионата России по дзюдо свердловские спортсмены завоевали три медали: Абрек Нагучев (до 66 кг) и Ксения Задворнова (до 78 кг) стали серебряными призерами, Олеся Ткаченко (свыше 78 кг) принесла региону бронзу. Впереди еще три дня сражений на татами.

Екатеринбург, Елена Васильева

