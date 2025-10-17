Назван хедлайнер кадрового форума «Включай себя» в Екатеринбурге

Хедлайнером кадрового форума в креативных индустриях, который вскоре состоится в Екатеринбурге, станет Андрей Савочкин – инфлюенсер, креатор, актёр, победитель реалити-шоу на телеканале ТНТ. С 15 лет он работает в научной сфере: сотрудничает с Федеральным центром управления рисками при РАН, где изучаются внешние факторы развития болезней. Научная область, в которой задействован Андрей Савочкин, находится на стыке математики, медицины и экологии. Кроме того, Андрей – актёр театра и кино, начинал с роликов в стиле лайфстайл-стендап, в юмористической манере вещая о проблемах и невзгодах, и собрал аудиторию из сотен тысяч подписчиков. В первый день форума, 22 октября, он выступит в молодёжном кластере «Салют» и расскажет о своей карьере в креативной сфере.

Напомним, кадровый форум в креативных индустриях «Включай себя» состоится 22 и 23 октября. Первый день мероприятия пройдёт в молодёжном кластере «Салют» (ул. Толмачёва, 12), второй день – в креативном кластере «Домна» (Вайнера, 16). Кадровый форум организован Правительством Свердловской области и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Начало форума – в 10:00. Участие в мероприятии – бесплатное, необходимо зарегистрироваться.

Организаторы особенно рекомендуют принять участие в форуме всем, кто реализует себя в сферах кино, fashion, архитектуре, IT, в рекламе и маркетинге. Ожидается участие свыше 1000 посетителей: студентов в поиске работы, самозанятых граждан, профессионалов, желающих развития, волонтеров. Свои вакансии на стендах в «Салюте» и в «Домне» представят более 20 компаний.

Второй день форума отличает особенно насыщенная деловая программа. Спикеры из ведущих компаний Урала и России в сфере креативных индустрий на площадке «Домны» поделятся советами о грамотной стратегии поиска работы, подготовке резюме, особенностях рынка труда в сфере медиа, IT, индустрии моды, промышленном дизайне и других направлениях творческой экономики.

