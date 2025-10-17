В Свердловской области вырос спрос на автокредиты

Жители Свердловской области по-прежнему предпочитают хранить сбережения, а не совершать крупные покупки. Ставки по депозитам остаются выше инфляции, поэтому люди продлевают сроки банковских вкладов. Однако в последнее время растет спрос на кредиты.

По данным Росстата, в сентябре инфляция на Среднем Урале была на уровне 9,7%. Ставка в первой десятке российских банков на конец месяца составляла 15,6%. На 1 сентября общий объем вкладов свердловчан достиг 1,5 триллиона рублей. При этом самый значительный месячный прирост был зафиксирован в марте – апреле, после чего он постепенно сокращался. Банки поддерживают интерес вкладчиков за счет специальных акций, предлагая как классические депозиты, так и накопительные счета с привлекательной доходностью и возможностью гибко управлять своими деньгами, рассказали в Уральском управлении Банка России.

По данным аналитиков, одновременно растет спрос на заемные средства. На 1 сентября задолженность жителей Свердловской области по предоставленным кредитам превысила 1,1 триллиона рублей. «К августу ставки по потребительским кредитам снизились до уровней прошлого года. В их структуре преобладали кредитные карты, также существенно вырос спрос на автокредиты. Среди основных причин автодилеры называют снижение цен со стороны автопроизводителей и маркетинговые акции автосалонов», – отметил начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Василий Щербаков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

