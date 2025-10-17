Уральцы активно прививаются от гриппа в торговых центрах

За неделю более 500 свердловчан поставили прививки от гриппа в выездных пунктах вакцинации, открытых в торговых центрах региона.

Как сообщили в ДИПе, активнее всего такой возможностью пользуются жители Екатеринбурга. Здесь пункты вакцинации работают в ТРЦ «Гринвич», «Дирижабль», «Веер Молл», «Апельсин», «Мегаполис». Они будут открыты по пятницам с 12:00 до 19:00, по субботам с 10:00 до 15:00.

К сегодняшнему дню в Свердловской области поставили прививки от гриппа 1,2 миллиона человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

