Строительство НИИ ОММ в Академическом обойдется в 10 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который даст старт строительству НИИ ОМММ в Екатеринбурге. Возведение нового комплекса института включили в госпрограмму «Строительство».

Здания Уральского НИИ охраны материнства и младенчества будут располагаться в самом молодом районе Екатеринбурга – Академическом, в границах улицы Амундсена и проспекта Академика Сахарова. Стоимость строительства составит 10 миллиардов рублей, из которых 4,5 миллиарда будут выделены из бюджета Свердловской области. Площадь будущего комплекса превысит 35 тысяч квадратных метров. Завершение строительства запланировано на 2029 год. В 2025 году предусмотрено финансирование проектных и изыскательских работ на сумму 250 миллионов рублей из регионального бюджета. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал соглашение с правительством РФ о начале подготовки к строительству.

Советник генерального директора АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Владимир Климин отметил, что решение о строительстве НИИ ОММ в Академическом районе имеет стратегическое значение для Российской Федерации – институт принимает пациентов из 35 территорий нашей страны. По его словам, новый институт станет важным элементом формирующегося в Академическом медицинского кластера, создаст рабочие места и привлечёт высококвалифицированных специалистов, исследователей и будущих врачей.

Сегодня НИИ ОММ располагается в зданиях на улице Репина, которым почти сто лет.

Екатеринбург

