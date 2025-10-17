Екатеринбуржцы стали чаще покупать на «Авито» автозапчасти и комнатные растения

Запчасти для автомобилей стали самыми популярными товарами в сентябре на сайте «Авито» в Екатеринбурге. На их долю пришлось 9% всех продаж на платформе, сообщили в пресс-службе компании. В топ-5 также вошли одежда (женская, детская и мужская – именно в таком порядке) и стройматериалы. Кроме того, горожане интересовались мобильными телефонами и шинами, женской обувью, детскими игрушками и товарами для коллекционирования.

По сравнению с сентябрем 2024 года екатеринбуржцы стали в четыре раза чаще приобретать на классифайде комнатные растения. А еще увеличился спрос на средства для ухода за собой, коллекционные модели самолетов и машин, игры для приставок и товары для туризма. Кроме того, в 2025 году на «Авито» в 2,8 раза подскочили продажи детской мебели и колясок, стали чаще продаваться сумки, рюкзаки и чемоданы (рост на 82%), а также средства для ухода за волосами и парфюмерия (рост в 1,5 раза). Аналитики отмечают тренд на снегоходы – их продажи в сентябре выросли в 2,2 раза.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube