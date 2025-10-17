В Запорожской области погиб уральский журналист

Военкор РИА «Новости» Иван Зуев погиб во время выполнения редакционного задания в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Журналист несколько лет работал в екатеринбургских СМИ. С 2014 года неоднократно был в командировках на Донбассе. С 2023 года он работал военкором РИА «Новости», отмечен ведомственными и государственными наградами.

Как сообщают коллеги Ивана Зуева, его мать живет в Тюмени. Как уже писал «Новый День», 22 июля 2023 года в зоне СВО погиб уральский журналист Ростислав Журавлев. 27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно. Коллеги отмечают, что Иван Зуев и Ростислав Журавлев были друзьями.

Фото РИА «Новости»

Екатеринбург, Елена Владимирова

