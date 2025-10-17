Водитель автоцистерны не вписался в проезд под мостом и перекрыл въезд в Ревду (ФОТО)

На несколько часов оказался заблокированным въезд и выезд из Ревды по улице Республиканской, где под железнодорожным мостом случилось ДТП. Сейчас движение на участке восстановлено.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 44-летний водитель грузового автопоезда марки «Renault» с полуприцепом SCHMITZ не учел высоту прицепа вместе со стоящей на нем цистерной и зацепил мост. Цистерна упала на дорогу.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой заранее выбирать альтернативные маршруты для объезда участка, а также напоминает водителям грузовиков о необходимости уточнения габаритных параметров мостов.

Ревда, Елена Владимирова

