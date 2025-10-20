Пассажиры Кольцово не могут улететь в Турцию по 5-7 часов

В аэропорту Кольцово задержали несколько рейсов в Турцию. Пассажиры авиакомпании Southwind Airlines вынуждены ждать вылетов в Анталью по 5-7 часов.

Так, рейс 2S-226 перенесли с 5 утра на 12 часов. Самолет, который должен был сегодня отправиться в 04:30, вылетел в 09:25.

«Причина – позднее прибытие воздушных судов. После четырех часов [задержки рейса] пассажирам должны были предоставить еду и напитки. Ситуацию держим на контроле», – поделились с «Новым Днем» в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Помимо этого, сегодня ночью екатеринбуржцы более 10 часов ждали и вылета на Пхукет. Рейс Red Wings перенесли с 22:25 на 08:45.

Екатеринбург, Дарья Деменева

