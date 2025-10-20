На Среднем Урале потеплеет до +10

В Свердловской области на этой неделе установится аномальное для поздней осени тепло. По данным Уральского гидрометцентра, на смену циклону с дождями и снегом придет антициклон, который принесет потепление до +10 °C и безоблачную погоду. Лишь на севере региона температуры останутся околонулевыми.

Как отметил метеоролог Алексей Пулин, ветер сменит направление на южное, его скорость будет 3-8 м/с. Пик потепления придется на среду, когда теплый воздух распространится на всю область.

Теплая погода продержится до четверга, после чего с запада начнет поступать холодный воздух. Уже в пятницу вернутся снег на севере и дождь на юге. В субботу, 25 октября, мокрый снег и снег пройдут практически по всей территории Свердловской области. В воскресенье осадки ослабеют.

Екатеринбург, Дарья Деменева

