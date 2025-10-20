НА ЖБИ закрыли трамвайное движение: на автобусных остановках – толпы

С утра на автобусных остановках ЖБИ скопились огромные очереди. Екатеринбуржцы были вынуждены долго ждать транспорт из-за закрытия трамвайного движения. Чтобы разгрузить маршруты, на линии выпустили дополнительно 12 автобусов.

«В связи прекращением трамвайного сообщения с районом ЖБИ из-за планового ремонта путей власти Екатеринбурга увеличили количество автобусов в том направлении. На маршруте № 61 на 8 единиц, на № 49 на 4 единицы», – сообщили в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное».

Как ранее предупреждали в администрации, движение пяти трамваев на ЖБИ – № 8, 12, 13, 15 и 23 – закрыли с 00:00 17 октября до 05:00 27 октября. Причина – ремонт трамвайных путей на улице Сыромолотова, от Сиреневого бульвара до станции «40 лет ВЛКСМ».

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube