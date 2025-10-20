Уральцы начали квасить капусту

В торговые точки Екатеринбурга поступает свежий урожай капусты. Один килограмм стоит от 30 рублей в зависимости от сорта и региона производства. Свежая капуста уже достаточно вызрела и полежала, поэтому ее можно пускать на приготовление самого популярного у русских вида заготовки – квашеной капусты.

Рецепты у каждой хозяйки свои, но самый традиционный и гарантирующий стабильный результат гласит: на один килограмм нашинкованной белокочанной капусты, смешанной по вкусу с порезанной морковью, нужно брать 18-20 грамм соли. Некоторые хозяйки отмеряют все точно по кухонным весам, другие же используют столовую ложку – в нее как раз входит примерно 20 грамм соли. Сахар в капусту некоторые хозяйки добавляют, другие – нет, кто-то заменяет сахар медом, который активизирует брожение сока.

Во время закваски капусту необходимо регулярно протыкать, чтобы выпустить скопления углекислого газа – иначе продукт может получиться горьким. Как правило, через три дня ферментации капуста доходит до нужного вкуса и кондиции, и ее можно перемещать в холод – на балкон, в холодильник, в погреб. При соблюдении всех температурных условий квашеная капуста может успешно храниться до весны.

Екатеринбург, Елена Васильева

