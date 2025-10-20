В Режевском районе погибла пешеход: женщина переходила трассу в темноте

Трагедия случилась накануне вечером на 84-м километре автомобильной дороги Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское. По данным Госавтоинспекции, в 18:25 две женщины, 55 лет и 61 года, перебегали проезжую часть вне пешеходного перехода – они опаздывали на автобус. Не успев на него, они решили вернуться в коллективный сад. И в этот момент на них наехал автомобиль «Тойота Эстима».

Машина сбила насмерть 61-летнюю женщину. Вторая не пострадала. На одежде пешеходов не было светоотражающих элементов. 40-летний водитель «Тойоты» сообщил полицейским, что заметил женщин только в последний момент, когда они неожиданно появились перед его автомобилем. Он экстренно затормозил, но не смог избежать наезда. Автомобиль ехал со скоростью 80 км/ч. Следственно-оперативная группа установила, что женщины возвращались с корпоратива. Одна из них была в алкогольном опьянении.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

