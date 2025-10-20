В центре Екатеринбурга открылся храм для студентов

В центре Екатеринбурга, в помещениях Уральского педагогического университета на улице Толмачева, открылся студенческий храм святой Марии Магдалины, об этом рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Светлый, просторный, и уже 132 года как он был освящен. Совершил здесь литургию. Очень красивый храм. В июне, когда был подписан договор пользования помещением храма с ректором университета, Юрием Ивановичем Биктугановым, бывший спортзал мало напоминал Церковь. Аварийный, давно мечтающий о ремонте. Кто возьмется, кто вернет былую красоту? Община храма Большой Златоуст и отец Виктор Явич сказали: «Мы!». И сегодня, верь не верь, четвертый раз за 132 года истории этого красивейшего храма здесь совершено архиерейское богослужение. Впереди большой путь. Родился новый студенческий храм нашего города. Я хочу, чтобы студенты нашего педуниверситета, студенты вузов, где еще нет своего храма, признали эту красоту своей. С нами Бог, и множество ярких замечательных людей. А значит – все получится», – рассказал митрополит.

Екатеринбург, Елена Сычева

