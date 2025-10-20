Погоня за каршерингом закончилась массовым ДТП в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга водитель «Делимобиля» устроил массовое ДТП, пытаясь скрыться от погони. Мужчина был пьян или находился под действием запрещенных веществ. Видео с камер наблюдения опубликовал телеграм-канал «Екатеринбург Главное».

На кадрах видно, как каршеринговый автомобиль летит по проспекту Ленина на огромной скорости по трамвайным путям, проносится мимо остановки, на которой стоят люди, и на красный вылетает на перекресток. В этот момент слева на зеленый по Восточной едет серая легковушка. От удара ее отбрасывает на другие два автомобиля, которые двигаются во встречном направлении.

Следом выезжает экипаж ГАИ, сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя каршеринга и помогли пострадавшим. Обошлось без жертв, однако автомобили получили сильные повреждения.

Екатеринбург, Елена Сычева

