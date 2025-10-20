Порезавший ножом двух бомжей екатеринбуржец получил 17 лет колонии

Свердловский областной суд вынес приговор 22-летнему Никите Манаенкову, который изрезал ножом двух спящих бездомных на скамейке. Один из пострадавших скончался от ран в больнице, второго удалось спасти.

По данным прокуратуры, 3 апреля 2025 года Манаенков возвращался из бара во втором часу ночи. Молодой человек был пьян. Он шел по аллее на проспекте Ленина и увидел двух спящих мужчин на скамейке. Определив их как бомжей, Манаенков избил бездомных и изрезал их лица ножом, снимая все происходящее на телефон.

Личность преступника удалось установить по уличным камерам видеонаблюдения. Правоохранители отследили по записям, в какой двор зашел молодой человек после нападения, а затем проверили этот дом. Во время расследования на кроссовках Манаенкова была обнаружена кровь. Была назначена молекулярно-генетическая экспертиза, которая показала, что ДНК клеток этой крови принадлежит одному из пострадавших бездомных.

Обвиняемого проверили на психические расстройства. Экспертная комиссия пришла к выводу, что молодой человек вменяем и отдавал отчет своим действиям во время совершения преступления.

Свердловский областной суд признал Никиту Манаенкова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений», п.п. «в», «и» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное из хулиганских побуждений». Он приговорен к 17 годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего в размере 1 миллион рублей. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Екатеринбург

