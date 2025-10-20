Почти 60% свердловчан готовы работать на пенсии

59% жителей Среднего Урала готовы работать после выхода на пенсию, как показали результаты опроса сервиса hh.ru. Четверть опрошенных уже совмещают пенсионный статус с работой. Лишь 6% респондентов планируют отдыхать, а 9% – пока не определились.

55% возрастных опрошенных признались, что работа для них – это привычка и лучшая альтернатива «сидению у окна». Практически столько же респондентов (54%) честно указали, что главный мотив – банальная нехватка денег. Еще 6% добавили, что остались единственными кормильцами в семье.

«Несмотря на желание работать, они сталкиваются с системными вызовами: возрастной дискриминацией, низким уровнем предлагаемых зарплат и географической ограниченностью вакансий. Между тем респонденты в рамках нашего исследования отметили, какая поддержка им пригодится со стороны работодателей, – увеличение зарплаты (указали 69% возрастных соискателей), введение корпоративной пенсионной программы (14%), расширение ДМС с учетом возрастных особенностей работников преклонного возраста (11%)», – отметила Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Екатеринбург, Дарья Деменева

