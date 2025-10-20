В каждом селе Верхотурья будет фельдшер

Фонд святой Екатерины отчитался об итогах реализации четырехлетнего проекта по подготовке среднего медицинского персонала для работы в сельской местности: в 2026 году все фельшерско-акушерские пункты, относящиеся к Верхотурской центральной районной больнице, будут полностью укомплектованы персоналом. На каждом участке на постоянной основе будет работать фельдшер, тогда как сейчас на одного мдеработника приходится три ФАПа в разных населенных пунктах.

Благодаря поддержке фонда, шесть сотрудников Верхотурской больницы проходили обучение на базе Серовского филиала Свердловского областного медицинского колледжа – именно они в следующем году выйдут на работу в ФАПы.

«У нас в районе была крайне тяжелая ситуация со средним медицинским персоналом. Когда один фельдшер обслуживает по три ФАПа, это крайне неудобно для жителей села, потому что фельдшер приезжает в определенные дни, в определенные часы. Вместе с Фондом святой Екатерины мы нашли решение, и наша потребность в обслуживании фельдшерами населенных пунктов в пределах 100 километров будет закрыта на 100%», – говорит и. о. главного врача Верхотурской ЦРБ Александр Чебыкин.

Сейчас у будущих фельдшеров идет преддипломная практика с выездом в ФАПы и приемом жителей сел, потом их ждет диплом и получение аккредитации.

Напомним, что с начала пандемии Фонд святой Екатерины оказывал помощь Верхотурской ЦРБ в обеспечении врачей средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими растворами. Больнице было передано новое медицинское оборудование, в том числе современный аппарат УЗИ.

Екатеринбург, Елена Сычева

